На Украине машина депутата Рады спровоцировала ДТП

Депутат украинской Рады от Радикальной партии Дмитрий Линько стал участником ДТП в Кировоградской области. Об этом сообщает УНИАН.

По словам очевидцев, Линько ехал во внедорожнике вместе с водителем, который не справился с управлением и столкнулся с грузовиком. Из-за произошедшего внедорожник отбросило на расположенную рядом с дорогой хозяйственную постройку.

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Согласно имеющейся информации, участники ДТП получили незначительные повреждения. После составления европротокола они разъехались.

Ранее сообщалось, что в Полтавской области в результате ДТП погиб помощник народного депутата Александра Вилкула.