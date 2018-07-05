В Смоленской области столкнулись три фуры и микроавтобус, есть погибшие

Сотрудник единой дежурно-диспетчерской службы Сафоновского района Смоленской области рассказал о столкновении трех фур и микроавтобуса, в результате которого погибли два человека и пострадал еще один. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, инцидент произошел в ночь на 5 июля на 297-м километре трассы М-1. Там столкнулись три фуры и микроавтобус.

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«В результате двое погибли, один госпитализирован», — рассказал источник.

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