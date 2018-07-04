В МЧС уточнили число пострадавших в ДТП с двумя легковушками в Крыму

В Крыму в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей пострадали 11 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональный МЧС.

По данным ведомства, в ДТП на 45 км трассы Алушта-Судак-Феодосия пострадали 11 человек, в том числе пять детей.

Реклама

Как отмечается, все пострадавшие были госпитализированы с места аварии.

Ранее сообщалось, что в Крыму в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей пострадали восемь человек.

Также стало известно, что в Ростовской области два человека погибли при столкновении поезда и грузовика.

Как отмечалось, в результате аварии также пострадали четыре человека.