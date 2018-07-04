В Воронежской области в результате ДТП погибли четыре человека

Представитель единой дежурно-диспетчерской службы Воронежской области рассказал, что в результате столкновения двух автомобилей погибли четыре человека и пострадали еще двое. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, инцидент произошел в Ольховатском районе на трассе «Воронеж — Луганск» примерно в 10.30.

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«Столкнулись «пятнашка» и «одиннадцатая», ВАЗ. Четверо погибших, двое ранены, их отправили в больницу города Россошь», — рассказал источник.

Он уточнил, что в автомобиле ВАЗ-2115 ехала семьи. При этом муж с женой скончались, а их 22-летнего сына госпитализировали.

Ранее сообщалось, что в ДТП на территории Чувашии погибли трое иностранцев.