Автомобили Renault за первые пять месяцев года подорожали на шесть процентов

Автомобили Renault в России за пять месяцев 2018 года подорожали примерно на шесть процентов. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании. Автопроизводитель подчеркнул, что несмотря на непростую экономическую ситуацию на автомобильном рынке, в прошлом году марке удалось избежать значительного роста цен.

«В этом году мы незначительно повысили рекомендованные цены на автомобили. При этом повышение не коснулось стартовых версий большинства моделей, что дало возможность сохранить модельный ряд доступным для клиентов. Среднее повышение за пять месяцев 2018 года на модели Renault составило около 6%», — отметили в Renault.

Ранее «Газета.Ru» сообщала об очередном повышении цен на ряд моделей марок Ford, BMW и Mercedes, которое ожидается в ближайшее время. По словам дилеров, о таком намерении уже объявили марки Mercedes-Benz: их машины подорожают — на 2% до 4%, BMW — на 1%--2%, а также Fords — на 1% подорожают модели Ford Fiesta, Kuga, Focus и EcoSport.