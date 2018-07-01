Япония может начать использование беспилотных летающих машин к 2020 году

Правительство Японии намерено в текущем году создать консультационный совет для изучения и разработки необходимой технической базы для практического использования беспилотных летающих машин к 2020 году. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету «Ёмиури симбун».

Авторы статьи отмечают, что беспилотные транспортные средства помогут решить проблему пробок в крупных городах, а также могут быть полезны при ликвидации последствий стихийных бедствий.

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Отмечается, что беспилотный летающий автомобиль сможет осуществлять вертикальные взлет и посадку и передвигаться на высоте около 150 м со скоростью до 200 км/ч.

Ранее сообщалось, что первые летающие беспилотные автомобили могут поступить в продажу в Японии в нынешнем году.