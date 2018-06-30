Суд на Урале арестовал въехавшего в толпу экс-полицейского

Суд принял решение удовлетворить ходатайство следствия о помещении под арест бывшего полицейского Дмитрия Курницкого, который, по версии следствия, въехал в толпу на внедорожнике в городе Полевской, сообщили в Следственном управлении Следственного комитета по Свердловской области, передает РИА «Новости».

«С учетом тяжести предъявленного обвинения и иных обстоятельств, установленных в ходе следствия, органы СКР обратились в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного водителя внедорожника меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили представители СК.

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Отмечается, что по итогам изучения представленных материалов, суд избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 25 августа.

Ранее сообщалось, что суд отказал в аресте въехавшего в толпу экс-полицейского.