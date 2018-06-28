Казахстан сообщил о подготовке к экспорту бензина в Россию

Министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев заявил, что Казахстан работает с Россией для внесения изменений в двустороннее соглашение для начала экспорта бензина. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что вопрос экспорта связан с соглашениями, которые заключены между Казахстаном и соседними странами

Реклама

«Дело в том, что у нас по соглашению с Россией экспорт запрещен. Мы сейчас работаем, потому что мы раньше завозили их продукт и понятно они не хотели, чтобы мы реэкспортировали. Поэтому мы сейчас работаем над редакцией, над внесением изменений в наши соглашения, которые ратифицированы », — сказал Бозумбаев.

Ранее сообщалось, что средняя цена литра бензина в России по итогам мая 2018 года выросла на 5,6%, до 42,59 руб.