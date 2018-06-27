Московская журналистка заявила о попытке изнасилования таксистом Uber

Столичная полиция передала материалы проверки по заявлению московской журналистки Анны Брейн, обвинившего водителя такси Uber в попытке изнасилования, в Следственный комитет. Об этом «Газете.Ru» сообщили среду в пресс-службе столичного главка МВД.

«26 июня в полицию обратилась девушка 1989 года рождения, которая заявила о том, что водитель такси пытался ее изнасиловать», - сообщили в пресс-службе. Личность таксиста установлена.

Реклама

Материалы проверки в настоящее время переданы в Следственный комитет для принятия процессуального решения.

Журналистка и блогер Анна Брэйн заявила в среду в своем фейсбуке, что ее пытался изнасиловать таксист, которого она вызвала через приложение Uber. Она сообщила, что смогла убежать от него и обратилась в полицию. При этом она пожаловалась на отношение к ней со стороны полицейских, которые якобы уговаривали ее забрать заявление и нецензурно выражались.