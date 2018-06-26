Китаянка разбила новый Ferrari на выезде из салона

Жительница китайского города Вэньлин разбила купленный Ferrari сразу после аренды, сообщает Daily Mail.

Отмечается, что авария произошла из-за неблагоприятных погодных условий. Дорога была мокрой, в результате чего арендованный автомобиль столкнулся с заграждением, после чего столкнулся с BMW.

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Отмечается, что неизвестно, была ли у девушки страховка.Также известно, что незадолго до столкновения девушка опубликовала видео, где похвасталась новым автомобилем.

Ранее стало известно, что в США спорткар Ferrari 250 GTO 1963 года выпуска за $70 млн. По данным СМИ, автомобиль был продан Дэвиду Макнилу, основателю американской компании WeatherTech, изготавливающей коврики для салона машин.