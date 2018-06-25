В Хабаровске восемь человек пострадали в ДТП

В Управлении МЧС по Хабаровскому краю сообщили о ДТП, в котором пострадали восемь человек, передает РИА «Новости».

Отмечается, что речь идет о столкновении в Хабаровске маршрутного автобуса №89 и автомобиля «УАЗ-Патриот», в результате которого никто не погиб. Восемь пострадавших были доставлены в медицинские учреждения.

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«Доставлено к нам восемь человек... Травмы разные, есть переломы, есть ушибы», — заявили в краевой больнице.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области при столкновении легкового автомобиля с опорой внешнего освещения погибли три человека. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и врезался в опору внешнего освещения.