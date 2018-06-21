Росстат зафиксировал снижение цен на бензин в России

По данным Росстата, средняя розничная цена бензина к 18 июня составила 43,44 рубля за литр. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Снижение цен на бензин отмечалось в 24 центрах субъектов России. При этом наибольшее его удешевление отмечено в Тамбове – на 1,4%, Костроме – на 1,3% и Иваново – на 0,9%», — говорится в сообщении.

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В ведомстве также добавили, что в Москве цены на бензин снизились на 0,2%.

Как отмечается, в 16 регионах России был зафиксирован рост цен на бензин. В частности, в Якутске цены на бензин увеличились на 1,1%, а во Владимире и Симферополе – на 1,0%.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что необходимо следить за ситуацией на нефтяном рынке и рынке бензина.