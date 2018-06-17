Супруга принца Камбоджи умерла в больнице после ДТП

Супруга принца Камбоджи Оук Пхалла умерла от ранений, полученных в ДТП, произошедшем на юге страны. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что 39-летняя Оук Пхалла скончалась в больнице. По словам полиции, она умерла из-за ранений. 74-летний принц, находящийся в тяжелом состоянии, был госпитализирован на вертолете.

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Согласно данным правоохранительных органов, в автомобиль королевской семьи врезалось такси, двигавшееся по встречной полосе.

Ранее сообщалось, что авария произошла в провинции Кампонгсаом. Принц и его супруга получили ранения. Сообщалось, что у принца были несерьезные травмы головы и ног.