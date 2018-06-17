Члены королевской семьи Камбоджи попали в ДТП

Принц Камбоджи Нородом Ранарит и его жена Оук Пхалла попали в ДТП на юге страны. Об этом сообщает «Синьхуа».

Отмечается, что авария произошла в провинции Кампонгсаом. Принц и его супруга получили ранения.

«Принц получил травмы головы и ног, но не серьезные», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Александр, помощник митрополита Киево-Печерской лавры Павла, устроил аварию на мосту Патона и скрылся с места ДТП. Отмечается, что как только водитель автомобиля увидел, что его снимают две прихожанки, он вернулся за руль и покинул место ДТП без подписания протокола.