В Индии в ДТП с грузовиком погибли семь человек
В Индии в результате ДТП с участием грузовика погибли семь человек. Об этом сообщает India Today.
По данным издания, в результате инцидента также пострадали 22 человека.
Как отмечается, ДТП произошло в штате Андхра-Прадеш, грузовой автомобиль опрокинулся в овраг.
Реклама
В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Индии при столкновении пассажирского автобуса с ограждением погибли 17 человек.
Как отмечалось, автобус с пассажирами, который ехал по автостраде, врезался в дорожное ограждение при попытке обогнать автомобиль. После столкновения автобус перевернулся.