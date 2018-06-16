В Индии в ДТП с грузовиком погибли семь человек

В Индии в результате ДТП с участием грузовика погибли семь человек. Об этом сообщает India Today.

По данным издания, в результате инцидента также пострадали 22 человека.

Как отмечается, ДТП произошло в штате Андхра-Прадеш, грузовой автомобиль опрокинулся в овраг.

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В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Индии при столкновении пассажирского автобуса с ограждением погибли 17 человек.

Как отмечалось, автобус с пассажирами, который ехал по автостраде, врезался в дорожное ограждение при попытке обогнать автомобиль. После столкновения автобус перевернулся.