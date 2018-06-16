Сбивший пешеходов в Москве таксист заявил о непреднамеренном наезде

Водитель автомобиля такси, совершивший наезд на пешеходов на улице Ильинка в центре Москвы, заявил, что ДТП произошло непреднамеренно. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) на станице в твиттере.

«По словам виновника ДТП — наезд непреднамеренный», — говорится в сообщении.

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По данным МВД, предварительная причина ДТП — водитель не справился с управлением.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП с участием такси в центре Москвы пострадали восемь человек.