ЦБ обнародовал новые тарифы на ОСАГО

Банк России опубликовал на своем сайте проект указания, которым определяется порядок изменений предельных размеров базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов по обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО).

Документ предполагает расширение коридора базового тарифа для легковых автомобилей физических лиц на 20% вниз и вверх: максимальная ставка вырастет с 4118 руб. до 4942 руб., минимальная ставка будет понижена с 3432 руб. до 2746 руб.

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В то же время для мотоциклов полис станет дешевле: максимальная ставка для них уменьшится до 1407 руб., минимальная — до 694 руб. Для транспортных средств категории «B» юрлиц базовая ставка страхового тарифа будет находиться в диапазоне от 2058 руб. до 2911 руб.

Реформы также коснутся системы скидок и надбавок в случае безаварийной езды, а также коэффициента бонус-малус (КБМ). С 1 января 2019 года, после изменения КБМ, страховая история будет закрепляться за каждым водителем. Она также не будет обнуляться при перерыве в вождении.

Документ ЦБ на настоящий момент является проектом, его должен утвердить совет директоров Центробанка.