В Томске столкнулись 15 машин из-за упавшего грузовика с гравием

Из-за опрокинувшегося грузовика, который перевозил гравий, в Томске на улице Балтийской столкнулись около 15 автомобилей, передает РИА «Томск» со ссылкой на представителя местной поисково-спасательной службы (ПСС).

«[Сотрудники ПСС провели] осмотр места происшествия... Произошло опрокидывание грузовика с гравием и последующее столкновение массовое. Ориентировочно 15 автомобилей. О пострадавших неизвестно», – сказал представитель ПСС Иван Темерев.

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По сообщению очевидцев, грузовик спускался со стороны проспекта Фрунзе к Академгородку. Они отметили, что у него «возможно, отказали тормоза». По их словам, водитель предпринимал попытку торможения, однако она оказалась неудачной.

«Собрал стоящие в пробке машины», — добавил очевидец.

В данный момент на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

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