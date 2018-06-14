В Томске столкнулись 15 машин из-за упавшего грузовика с гравием
Из-за опрокинувшегося грузовика, который перевозил гравий, в Томске на улице Балтийской столкнулись около 15 автомобилей, передает РИА «Томск» со ссылкой на представителя местной поисково-спасательной службы (ПСС).
«[Сотрудники ПСС провели] осмотр места происшествия... Произошло опрокидывание грузовика с гравием и последующее столкновение массовое. Ориентировочно 15 автомобилей. О пострадавших неизвестно», – сказал представитель ПСС Иван Темерев.
По сообщению очевидцев, грузовик спускался со стороны проспекта Фрунзе к Академгородку. Они отметили, что у него «возможно, отказали тормоза». По их словам, водитель предпринимал попытку торможения, однако она оказалась неудачной.
«Собрал стоящие в пробке машины», — добавил очевидец.
В данный момент на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.
Ранее сообщалось, что в Кемеровской области три человека погибли в результате ДТП.