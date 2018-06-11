В Ставрополе пострадали 13 человек при столкновении маршрутки с опорой ЛЭП

После столкновения маршрутного микроавтобуса с опорой линии электропередачи в Ставрополе травмы получили 13 человек, передает РИА «Новости» сообщение представителя оперативного штаба на месте инцидента.

«На пересечении улиц Мира и Краснофлотская маршрутный микроавтобус столкнулся с опорой ЛЭП», — сказал представитель.

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По его данным, в маршрутном автобусе находились 13 человек. Всех их доставили в больницу для проведения осмотра. В данный момент выясняются обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось, что в Москве при аварии рейсового автобуса и джипа пострадали семь человек. Отмечалось, что в ДТП участвовал внедорожник марки Lexus, двух его пассажиров доставили в больницу. Также пострадали еще пятеро пассажиров автобуса.