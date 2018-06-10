Источник: в ДТП на Кубани погибли пять человек

В Краснодарском крае произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого погибли пять человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Как отмечается, инцидент произошел в станице Фастовецкая Тихорецкого района. Там столкнулись два легковых автомобиля.

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«Пострадали шесть человек, пять из них погибли, один ребенок госпитализирован в Тихорецкую центральную районную больницу», — рассказал источник.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее власти Орловской области уточнили данные о пострадавших и погибших в результате ДТП с участием автобуса и поезда на железнодорожном переезде.