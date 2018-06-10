Появилось видео с места ДТП с артистами хора под Орлом

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В сети появилось видео ДТП в Орловской области, в котором погибли четыре человека и пострадали 12. Ролик разместил телеканал «Звезда».

По предварительной информации, виновником ДТП стал водитель автобуса, который выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора.

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«По предварительной информации, водитель выехал на пути на запрещающий сигнал переездной сигнализации», — отмечается в заявлении МЖД.

В результате инцидента был задержан один пригородный поезд.

Ранее сообщалось, что в администрации Орловской области рассказали, что в ДТП с поездом и автобусом пострадали артисты хора Лавровского сельского поселения.