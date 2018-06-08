Источник: нефтяники пообещали нарастить поставки бензина

Ситуация с ценами на топливо на независимых сетях АЗС обсуждалась на встрече вице-премьера России Дмитрия Козака с нефтяными компаниями 6 июня. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

«Вертикально интегрированные нефтяные подтвердили обязательства обеспечить минимальные оптовые поставки автомобильных бензинов и дизельного топлива с увеличением на 3% к соответствующим помесячным объемам 2017 года», — сказал источник.

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Также нефтекомпании обязались реализовывать на биржевых торгах не менее 10% от объема производства автомобильного бензина и 5% от объема производства дизельного топлива.

Ранее сообщалось, что министерство финансов России предлагает наделить кабмин правом повышать экспортные пошлины на бензин до 90% от пошлины на нефть.