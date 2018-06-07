Эксперт прокомментировал заявление Путина о строительстве моста на Сахалин

Координатор сообщества «Синие ведерки» Петр Шкуматов прокомментировал «Газете.Ru» слова Владимира Путина о строительстве моста на Сахалин. На соответствующий вопрос президент отвечал в ходе «Прямой линии» в четверг. Эксперт отметил, что в стране помимо Сахалина есть еще много мест, где необходимо построить переправы.

«У нас в стране катастрофически не хватает обычных мостов, не говоря о гигантском проекте, который требуется на Сахалине. Необходимо разработать разумную программу строительства мостовых переходов не только через реки, но и через железнодорожные пути. Например, на Урале из-за отсутствия моста водителям необходимо проезжать лишние 400 км по дорогам ужасного качества.

Реклама

Мост на Сахалин строить совершенно неразумно, так как это касается не очень большого количества людей. В случае с Крымом все понятно — там стоял вопрос о жизнеспособности региона. В других случаях необходимо построить большое количество обычных мостов», — сказал Шкуматов.

Также в ходе «Прямой линии с Владимиром Путиным» президент прокомментировал перспективу развития электромобилей в России.