Путину на «прямой линии» показали мем с ним на заправке

Президент России Владимир Путин в ходе «прямой линии» переадресовал вопрос о ценах на бензин вице-премьеру Дмитрию Козаку.

В эфире показали фотографию с мемом из интернета с заправляющим машину Путиным, который удивляется высоким ценам на бензин.

После чего в эфир «прямой линии» в студию вывели Козака.

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Козак заявил, что внесет в госдуму законопроект о повышении экспортных пошлины на моторное топливо, если нефтяники не будут сдерживать цены. Путин обещал поддержать этот законопроект.

Ранее российский президент ответил водителю на вопрос о бензине по 45 рублей.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию «прямой линии» с Владимиром Путиным.