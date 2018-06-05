Минэнерго: власти не допустят подорожания топлива из-за обнуления экспортной пошлины

Первый заместитель министра энергетики России Алексей Текслер заявил, что государство не допустит роста цен на топливо из-за обнуления экспортной пошлины. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Если просто обнулить пошлину — то да, естественно все бонусы налоговые и логистические, которые отрасль получает, будут обнулены. Но естественно, никто не позволит это сделать. В этой связи предполагаются компенсаторные мероприятия», — сказал Текслер.

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Он также отметил, что в качестве компенсаторных мер обсуждается возможное введение обратного акциза на топливо и другие возможности.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Козак сообщил, что цены на бензин увеличились в связи с более высокими мировыми ценами на нефть на внешних рынках.