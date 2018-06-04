В Татарстане в результате ДТП опрокинулся грузовик с 20 тоннами нефти

В Татарстане в результате ДТП с участием грузового автомобиля произошел разлив около 20 тонн нефти. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональный МВД.

По данным ведомства, 29-летняя жительница Набережных Челнов, управляя автомобилем Ford Focus, на перекрестке неравнозначных дорог при движении по второстепенной дороге не предоставила преимущество и совершила столкновение с автомобилем «КамАЗ».

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Как отмечается, в результате ДТП грузовик опрокинулся в кювет. После аварии водитель гузовика был госпитализирован.

В настоящее время полиция устанавливает выясняет все обстоятельства происшествия.

В прошлом году сообщалось, что в Татарстане в результате ДТП с «КамАЗом», перевозившим цистерну с нефтью, произошел разлив 400 л нефти.