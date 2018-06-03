На Киевском шоссе перевернулся грузовик

Грузовой автомобиль перевернулся на Киевском шоссе в районе поселения Новофедоровское, сообщили представители управления ГИБДД по столице передает агентство городских новостей «Москва».

«Утром 3 июня на 55 км Киевского шоссе перевернулся грузовой автомобиль. Водитель не справился с управлением. Предварительно, перекрыта одна полоса. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД», — рассказали представители правоохранительных органов.

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По их словам, в результате произошедшего никто не пострадал. Отмечается, что в районе аварии по направлению из Москвы был зафиксирован возникший после аварии затор, длина которого достигает 5 километров.

Ранее сообщалось, что автомобиль «Газель» перевернулся в результате ДТП на Киевском шоссе в районе поселения Марушкинское.