На Крымском мосту произошло первое ДТП

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На мосту через Керченский пролив произошло первое ДТП. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ФКУ «Упрдор «Тамань».

Как отмечается, на мосту днем на 142-м км А-290 произошло столкновение пассажирского автобуса и легкового автомобиля. Инцидент произошел из-за того, что водитель легкового автомобиля не соблюдал дистанцию.

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«За минувшие 16 суток зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие», — говорится в сообщении.

Уточнятся, что в результате ДТП никто не пострадал, ограничений движения также не вводилось.

Ранее в Крыму при столкновении трех транспортных средств погиб один человек и пострадали еще восемь.