В Петербурге машина Джонни Деппа врезалась в стену

Американский актер и музыкант Джонни Депп попал в ДТП в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Пятый канал».

Как отмечается, инцидент произошел на Вознесенском проспекте, когда машина Деппа выезжала из внутреннего двора отеля Four Seasons. Водитель не вписался в поворот и врезался в стену.

Ранее Джонни Депп во время визита в Москву лично встретился с несколькими десятками фанаток. Всего 40 девушек заплатили по 62 тыс. руб. за аудиенцию со звездой «Пиратов Карибского моря», который приехал в Россию в составе рок-группы Hollywood Vampires. По словам встретившихся с актером россиянок, им пришлось стоять в очереди и ждать, пока каждую позовут в комнату к Деппу.