В ФАС назвали причину роста цены на бензин

Начальник управления регулирования ТЭК ФАС России Дмитрий Махонин заявил, что антимонопольная служба считает одной из причин роста цен на бензин проявление монополизма на рынке. Об этом сообщает RNS.

«Есть и субъективные факторы (роста цены) — факторы проявления доминирования на рынке, монополизма. Они связаны с определенным сокращением предложения товара на бирже и в мелкооптовом сегменте, то нефтебазах. Всем этим мы сейчас и занимаемся в плане увеличения объема продаж на российском рынке», — сказал Махонин в эфире телеканала «Россия 1».

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Он также отметил, что необходимо обеспечить приоритетные поставки нефтепродуктов на российский внутренний рынок.

Ранее сообщалось, что Совфед обратится в кабмин в связи с резким ростом цен на бензин.