Опрос показал, как россияне относятся к открытию Крымского моста

__is_photorep_included11729683: 1

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, чтобы выяснить отношение жителей России к открытию моста через Керченский пролив. Об этом сообщается на сайте организации.

Как отмечается, 97% взрослых респондентов слышали об открытии автомобильного движения по Крымскому мосту, при этом 67% самостоятельно искали данные об этом событии.

Реклама

Согласно результатам опроса, большинство россиян (92%) отнеслись к событию положительно, а 73% опрошенных считают открытие моста через Керченский пролив важным в масштабах страны. Примерно четверть респондентов (23%) отметили важность события для жителей юга России. При этом 23% опрошенных собираются в течение следующего года совершить поездку по Крымскому мосту.

Ранее депутат Верховной рады Нестор Шуфрич заявил, что Крымский мост через Керченский пролив «принадлежит» Украине.