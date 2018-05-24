Минфин: снижение акцизов на топливо не понизит цены на бензин

Директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов заявил на ПМЭФ, что снижение акцизов на топливо при нынешних ценах на нефть не снизит цены на бензин и дизтопливо. Об этом сообщает РИА «Новости».

«К отсутствию роста. К снижению цен будет практически невозможно при такой конъюнктуре, при сегодняшнем соотношении курса и нефти», — сказал Сазанов.

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Он также добавил, что снижение акцизов на топливо в России вводится на полгода. Как стало известно, к осени Минфин проработает системные решения.

Ранее вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что снижение акцизов на бензин и дизельное топливо должно произойти не позднее 1 июля текущего года.

Он также добавил, что было принято решение понизить акцизы на дизтопливо на 2 тыс. руб. и не вводить дополнительные 500 руб. на литр.