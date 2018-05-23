В Псковской области возбудили дело после ДТП с перевозившим детей автобусом

СК России возбудил уголовное дело в связи с произошедшим в Псковской области ДТП, в котором пострадали дети. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Как отмечается, в связи с инцидентом сотрудники правоохранительных осмотрели место происшествия и опросили 26 несовершеннолетних пассажиров, а также сопровождающих их лиц и водителя автобуса. Кроме того, были назначены 16 судебно-медицинских экспертиз.

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«После ДТП с автобусом в Псковской области возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — говорится в сообщении ведомства.

Согласно заявлению, выяснение причин аварии продолжается.

Ранее сообщалось, что речь идет об экскурсионном автобусе, который следовал по трассе Р-23 по маршруту Санкт-Петербург — Псков. Авария произошла около населенного пункта Цапелька.