Во Львовской области произошло смертельное ДТП с микроавтобусом и грузовиком
На Украине из-за столкновения микроавтобуса и грузовика погибли шесть человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на управление нацполиции по региону.
Как отмечается, ДТП произошло в Бугском районе Львовской области примерно в 7.00. Транспортные средства столкнулись на трассе Киев — Чоп.
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В настоящее время на месте работают сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливают обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что в автобусе в Дебальцево взорвалась граната, находившаяся в рюкзаке у школьника.