В автобусе в Дебальцево взорвалась граната, находившаяся в рюкзаке школьника

Представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в СЦКК заявил, что в автобусе в Дебальцево взорвалась граната, находившаяся в рюкзаке у школьника, передает РИА «Новости».

»️В результате взрыва погиб один и ранены трое детей, учащихся 8-го класса школы №5 Дебальцево… Дети ехали домой из школы, в рюкзаке одного из них была граната. В результате детонации произошел взрыв», — сообщил представитель.

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Он также призвал родителей и учителей провести с детьми беседы, объясняющие опасность неосторожного обращения со взрывчатыми веществами.

Ранее сообщалось, что в Дебальцево произошел взрыв в рейсовом автобусе. В результате происшествия один человек погиб, еще трое пострадали.