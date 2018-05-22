В Дебальцево произошел взрыв в рейсовом автобусе

В Дебальцево произошел взрыв пассажирского автобуса, передает «Донецкое агентство новостей» заявление руководителя представительства самопровозглашенной ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслана Якубова.

По предварительным данным, один человек погиб, двое пострадали.

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«Сегодня в 15.50 в Дебальцево произошел взрыв рейсового автобуса №1, двигавшегося по улице Курчатова. По предварительной информации, взрывчатое вещество находилось внутри автобуса. На данный момент известно об одном погибшем, двух раненых», — сказал Якубов.

Подробности произошедшего устанавливаются.

Накануне взрыв прогремел рядом с патрулями СММ ОБСЕ в районе населенного пункта Золотое, расположенного на подконтрольной правительству Украины территории под Луганском.