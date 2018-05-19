СМИ: в Индии 19 человек погибли в ДТП с грузовиком

В индийском штате Гуджарат в результате ДТП с участием грузовика погибли 19 человек. Об этом сообщает агентство ANI.

По данным агентства, люди ехали на нагруженном мешками с цементом грузовике, в результате аварии автомобиль опрокинулся.

Как отмечается, в ДТП также пострадали семь человек. При этом водитель транспортного средства скрылся с места ДТП.

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В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что около 27 человек погибли в результате опрокидывания рейсового автобуса в Индии.

Как отмечалось, автобус следовал из города Музаффарпур в Нью-Дели, в результате аварии транспортное средство загорелось.