Призвавший разбомбить Крымский мост журналист рассказал о поддержке со стороны МИД Украины

Американский журналист Том Роган, который призвал власти Украины разбомбить Крымский мост, написал в своем твиттере, что он провел беседу с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.

«Прямо сейчас была прекрасная беседа с главой МИД Украины Павлом Климкиным. Он сказал, что украинский народ поддерживает мою статью и что Украина поможет мне, если Россия попытается отправить меня в «Черного дельфина» (исправительную колонию особого режима для пожизненно осужденных в городе Соль-Илецк. — «Газета.Ru»)» — написал Роган.

Также он отметил, что они с министром обменялись «хорошими» шутками.

Ранее Роган заявил, что не жалеет о статье с призывом взорвать Крымский мост.