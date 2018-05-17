Глава «Ростеха» рассказал Путину о мотоцикле проекта «Кортеж»

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал о мотоцикле проекта «Кортеж». Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Мы же подготовили еще и мотоцикл, который должен был сопровождать Ваш кортеж, но, к сожалению, не успели его довести до ума», — сказал Чемезов.

По его словам, мотоцикл практически прошел все испытания.

Он также отметил, что транспортное средство не уступает любым западным аналогам.

Ранее Путин заявил, что необходимо пустить автомобили проекта «Кортеж» в массовое производство.

Он также добавил, что ему понравился лимузин проекта «Кортеж».