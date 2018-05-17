Путин призвал наладить массовое производство «Кортежей»

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо пустить автомобили проекта «Кортеж» в массовое производство. Об этом сообщает РИА «Новости».

Об этом он сказал на встрече с главой Ростеха Сергеем Чемезовым.

«Нужно наладить нормальное производство джипов и седанов и пустить их в массовое производство», — отметил Путин.

По его словам, их смогут позволить себе люди с любым достатком.

Он также добавил, что ему понравился лимузин проекта «Кортеж».

Ранее разработчики российского президентского лимузина «Кортеж» рассказали о работе над проектом.

7 мая вновь избранный президент России Владимир Путин отправился на церемонию инаугурации в Большой Кремлевский дворец на лимузине проекта «Кортеж».