Кремль отреагировал на призыв взорвать Крымский мост

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на публикацию в Washington Examiner колонки, в которой говорилось, что украинская сторона «должна взорвать элементы Крымского моста», и назвал такие призывы некачественной журналистикой, передает РИА «Новости».

По словам Пескова, эту публикацию можно оценивать «как безумие».

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«Я бы даже сказал, наверное, это просто такое уродливое проявление некачественной журналистики, но граничащее с призывами, на которые на самом деле есть смысл обратить внимание правоохранительным органам», — заявил Песков.

Он также отметил, что на такие публикации стоит обратить внимание и сотрудникам правоохранительных служб в США.

Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая назвала эту публикацию подстрекательством к международному терроризму.