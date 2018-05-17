Более 20 тысяч машин проехало по Крымскому мосту за сутки

По Крымскому мосту, который открылся в 05.30 мск 16 мая, за сутки проехало более 20 тыс. транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Тамань», заказчика строительства.

«В направлении Керчи с 05.30 16 мая до 05.30 17 мая проехало около 10 700 транспортных средств и около 10 000 проехали в сторону Тамани. Основная интенсивность движения пришлась на утренние и вечерние часы, занятость трассы достигала 25-30 %», — говорится в сообщении.

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В ночное время по мосту проходило около 200 автомобилей в час.

Отмечается, что за сутки были эвакуированы четыре транспортных средства.

Ранее на Крымском мосту зафиксировали нарушение скоростного режима.