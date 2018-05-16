Аксенов ответил на слова Порошенко о Крымском мосте

Глава Крыма Сергей Аксенов в фейсбуке прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко о «незаконном строительстве» Крымского моста.

«За переживаниями по поводу строительства Крымского моста Порошенко, видимо, забыл об одном знаменательном для своей страны юбилее», — написал Аксенов.

Реклама

По его словам, 25 лет назад на Украине утвердили проект строительства моста через Днепр. Однако, мост до сих пор не построен.

Ранее Порошенко прокомментировал открытие автодорожной части Крымского моста.

15 мая президент России Владимир Путин открыл Крымский мост.