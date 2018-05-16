Аксенов назвал бредом заявления США и ЕС по Крымскому мосту

Глава Крыма Сергей Аксенов отреагировал на заявления Госдепа США и Евросоюза по поводу Крымского моста, назвав их бредом. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я бред не комментирую. Они говорили все время, что моста нет, а сейчас говорят, что мост есть. У них там семь пятниц на неделе. Чего мы будем на это отвлекаться? Они будут рассказывать все что угодно, лишь бы навредить нам, поэтому вообще не отвлекаюсь на это. Собаки лают, караван идет», — сказал Аксенов.

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Ранее Госдепартамент США выразил обеспокоенность в связи с открытием Крымского моста, указав на то, что он «затрагивает людей, Крым, Украину».

В то же время внешнеполитическая служба Евросоюза назвала открытие Крымского моста «нарушением территориальной целостности Украины».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.