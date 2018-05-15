На Украине назвали Крымский мост «дорогой в никуда»

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что оба конца Крымского моста ведут в никуда. Об этом он написал в своем твиттере.

«На самом деле мост через Керченский пролив — это мост между оккупированным Крымом, где людей похищают и запугивают и Россией, где 1,6 тыс. людей могут арестовать за один день за мирный протест. Оба конца моста ведут в никуда», — написал Климкин.

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Ранее украинский журналист Матвей Ганапольский поблагодарил Россию за строительство Крымского моста, так как, по его словам, »...когда Крым снова станет украинским, мы будем дружить и пользоваться этим мостом».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.