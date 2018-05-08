Песков рассказал о впечатлениях Путина от поездки на лимузине «Кортеж»

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что Владимиру Путину понравился новый автомобиль проекта «Кортеж». Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, автомобиль Путину понравился.

«Президент будет использовать далее именно этот автомобиль при передвижении кортежем. Но здесь важно подчеркнуть, и об этом вчера говорил министр Мантуров (и.о. министра промышленности и торговли Денис Мантуров. — Газета.Ru), что уже с осени этого года будут собираться заказы на продажу этих автомобилей, и в продажу будут выставлены все модели: это и микроавтобусы, и короткий вариант, и длинный вариант. И уже с начала следующего года будут первые коммерческие поставки», — сказал Песков.

Ранее разработчики российского президентского лимузина «Кортеж» рассказали о работе над проектом, отметив, что автомобилю нет аналогов в мире.