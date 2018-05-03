В Кремле опровергли отказ от кортежа в ходе инаугурации Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ходе инаугурации президента Владимира Путина кортеж может быть задействован только в Кремле. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

По словам Пескова, сценарий нынешней инаугурации во многом схож с традиционной церемонией, которая существует. На вопрос о том, будет ли использоваться автомобиль из проекта «Кортеж», Песков сказал, что «все эти детали дорабатываются».

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«Много сейчас пишут на счет того, что не будет переезда, но здесь не нужно забывать, что в прошлый раз президент переезжал из Дома правительства в Кремль. Сейчас необходимости в этом переезде нет», — сказал Песков.

По словам Пескова, «каким-то образом, конечно, кортеж будет использоваться, потому что он переезжает из рабочего корпуса в Большой Кремлевский дворец».

Ранее источник сообщил, что церемония инаугурации президента России Владимира Путина 7 мая может пройти без традиционного проезда президентского кортежа по Москве.