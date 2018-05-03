Источник рассказал, чего может лишиться церемония инаугурации Путина

Церемония инаугурации президента России Владимира Путина 7 мая может пройти без традиционного проезда президентского кортежа по Москве. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, знакомый с организацией подготовки мероприятия.

Агентство подчеркивается, что на прошлых церемониях Путин добирался до Кремля на автомобиле в сопровождении Почетного эскорта ФСО России.

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«Возможно, в этот раз откажутся от торжественного проезда кортежа президента по Москве к Кремлю», — рассказал источник.

Отмечается, что окончательный сценарий инаугурации еще не утвержден, программу планируется согласовать в ближайшее время.

Ранее источник сообщал, что лимузин «Кортеж» может не понадобиться для инаугурации Путина.