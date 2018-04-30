В Подмосковье при столкновении пяти автомобилей пострадали пять человек

В результате ДТП в Серпуховском районе Московской области пострадали пять человек. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В 16.10 в Серпуховском районе на 102 км Старого Симферопольского шоссе произошло столкновение пяти транспортных средств. В результате аварии ранено пять человек», — говорится в заявлении.

Ранее водитель грузового автомобиля насмерть сбил пешехода в подмосковном Раменском.