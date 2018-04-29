В Армении протестующие перекрыли магистраль в Иран

В Армении участники протестных акций перекрыли магистраль, ведущую в Иран, передает Tert.am.

На видеозаписи видна заблокированная дорога, участники демонстрации выкрикивают лозунги и призывают проезжающих мимом автомобилистов присоединяться к протестам.

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Лидер протестов Никол Пашинян призвал своих сторонников перекрыть улицы и дороги по всей стране, для того, чтобы добиться избрания премьер-министром страны «кандидата от народа».

В частности, сообщалось, что в Ереване протестующие перекрыли проезд к площади Республики.

Ранее Пашинян поделился своим видением отношений с Россией.